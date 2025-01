Leute: Kai Pflaume: Rudi Carrell hatte ein Problem mit mir

1 Versteht niederländisch: Kai Pflaume Foto: Georg Wendt/dpa

Kai Pflaume hatte sein TV-Debüt 1991 als Kandidat von Rudi Carrells Flirtshow «Herzblatt». Kurz darauf war er Carrells Kollege. Das fand der Niederländer gar nicht lustig, wie sich Pflaume erinnert.











Link kopiert

Hamburg - Kai Pflaume (57) hat bei seinem Show-Kollegen Rudi Carrell (1934-2006) in seinen ersten TV-Jahren große Distanz erlebt. "Er hatte eine ganze Zeit ein Problem damit, dass jemand, der einmal in seiner Show gewesen war, nun selbst einer seiner Kollegen war", erinnerte sich der Fernsehmoderator ("Wer weiß denn sowas?") bei der ARD-Programmpräsentation für 2025 in Hamburg.

Pflaume moderiert am 5. April dieses Jahres im Ersten eine Show zum 75. Jubiläum des Senderverbunds - mit den größten TV-Momenten. Dafür soll es ein Zuschauervoting in Kategorien wie Sport, Show und "Tatort"-Ermittlerteams geben.

Die Zurückhaltung legte sich

Der größte TV-Moment in den Augen von Unterhaltungs-Veteran Pflaume? "Der 13. Oktober 1991 - mein erster Fernsehauftritt." Damals war er Kandidat in Rudi Carrells Flirtshow "Herzblatt". Die Zurückhaltung des niederländischen Kult-Moderators habe sich mit den Jahren schließlich gelegt. "Ich habe ihm erzählt, dass ich eine holländische Großmutter habe." Er verstehe auch Niederländisch, könne es aber nicht sprechen, so Pflaume.