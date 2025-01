Leute: Julianne Moore: Hielt bei Filmdreh Schwangerschaft geheim

1 Julianne Moore hatte beim Dreh des Kultfilms "The Big Lebowski" ein Geheimnis vor ihren Kollegen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Julianne Moore litt beim Dreh des Kultfilms «The Big Lebowski» unter großer Übelkeit, wie sie heute berichtet. Den Hintergrund dazu wollte sie am Set aber niemandem erzählen.











Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Julianne Moore hatte eigenen Worten zufolge beim Dreh des Kultfilms "The Big Lebowski" ein Geheimnis vor ihren Kollegen. "Ich war mit meinem Sohn schwanger", erzählte die 64-Jährige in der "Drew Barrymore Show". Mit Blick auf eine Szene aus dem Film erklärte Moore, dass ihr an dem Tag "so schlecht" gewesen sei.

Ihr Kleid sei an dem Tag "wirklich fest" gewesen und sie habe sich kaum bewegen können, schilderte die Schauspielerin. "Mir war einfach unglaublich schlecht. Und ich konnte niemandem sagen, dass ich schwanger war, weil ich nicht wollte, dass sie es wissen."

Neben ihrem heute 27 Jahre alten Sohn hat Moore mit ihrem Ehemann Bart Freundlich außerdem noch eine Tochter. Für die Komödie "The Big Lebowski" (1998) stand sie mit Hauptdarsteller Jeff Bridges vor der Kamera, Regie führten Ethan und Joel Coen. Zuletzt war Moore neben Tilda Swinton in dem Drama "The Room Next Door" zu sehen.