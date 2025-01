Leute: Jessica Alba deutet Trennung von Ehemann an

Jessica Alba deutet Trennung von Ehemann an

2 Jessica Alba und Cash Warren im Jahr 2022. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

2008 heiratete der Hollywood-Star Jessica Alba den Filmproduzenten Cash Warren - nun könnte ihre Zeit als Paar vorbei sein. Auf Instagram bat Alba darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.











Berlin - Hollywood-Star Jessica Alba (43) hat die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren angedeutet. "Ich befinde mich schon seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash", schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram.

Mehrere US-Medien hatten zuvor über Trennungsgerüchte berichtet. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen", fuhr Alba fort.

"Werden für immer eine Familie sein"

Weiter hieß es im Statement: "Wir gehen mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander in die Zukunft und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität, und wir bitten aktuell darum, unsere Privatsphäre zu respektieren."

Alba und der Filmproduzent Warren (46) lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen. Alba spielte in dem Film eine Hauptrolle, während Warren als Assistent des Regisseurs arbeitete. 2008 heirateten die beiden. Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn.