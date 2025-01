Leute: Aubrey Plaza zu Tod ihres Mannes: Unvorstellbare Tragödie

1 Schauspielerin Aubrey Plaza äußert sich zum Tod ihres Mannes. (Archivbild) Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Berlin - Nach dem Tod von US-Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena hat sich seine Ehefrau Aubrey Plaza zu Wort gemeldet. "Dies ist eine unvorstellbare Tragödie", heißt es in einer Stellungnahme von Plaza und der Familie Baenas, die der dpa vorliegt. "Wir sind allen, die uns ihre Unterstützung angeboten haben, zutiefst dankbar." Plaza (40) und die Familie baten um Respekt ihrer Privatsphäre.

Regisseur und Drehbuchautor Baena war nach Angaben der Gerichtsmedizin am Freitag tot in einem Haus aufgefunden worden. Er war 47 Jahre alt. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, der Schauspieler habe sich das Leben genommen.

Baena machte sich auch als Drehbuchautor einen Namen

Plaza ("Megalopolis", "Parks and Recreation", "The White Lotus") und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen "Life After Beth" (2014), "The Little Hours" (2017) und "Spin Me Round" (2022) mit.

In der Independent-Szene war Baena auch als Drehbuchautor bekannt. Zusammen mit Regisseur David O. Russell ("Silver Linings", "American Hustle") verfasste er das Skript für die bissige Komödie "I Heart Huckabees" (2004) über Sinn-Suche und Lebenskrisen, die mit Dustin Hoffman, Jude Law, Jason Schwartzman, Isabelle Huppert und Lily Tomlin verfilmt wurde.