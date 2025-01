Leute: Armie Hammer in neuem Film von Uwe Boll

1 Armie Hammer im Jahr 2018 (Archivbild). Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der Schauspieler war mehrere Jahre wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe nicht auf der Leinwand zu sehen. Hammer nahm nochmal dazu Stellung - und ist bald in einem Selbstjustiz-Thriller zu sehen.











Link kopiert

Berlin - US-Schauspieler Armie Hammer (38) spielt im neuen Film des deutschen Regisseurs Uwe Boll mit. Das teilt die Kinostar Filmverleih GmbH mit. Die Dreharbeiten für "The Dark Knight" sollen Ende Januar in Kroatien beginnen.

Hammer hatte nach Film-Hits wie "Call Me By Your Name" oder "The Social Network" mehrere Jahre nicht als Kino-Schauspieler gearbeitet. Der Grund waren Vorwürfe sexueller Übergriffe. 2023 hatte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles nach einer Prüfung mitgeteilt, dass sie keine Anklage erhebe. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Hammer: "Ich war ein egoistisches Arschloch"

In einem Interview des Podcasts "Your Mom's House" nahm Hammer kürzlich erneut zu den Vorwürfen, die er weiterhin abstreitet, Stellung. Er sagte aber auch, dass er sich in früheren Beziehungen falsch verhalten habe. "Ich war ein egoistisches Arschloch", führte er aus. "Ich habe Menschen benutzt, um mich besser zu fühlen."

Boll, der aus Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen stammt, ist bekannt für Action- und Horror-Filme, zum Beispiel "Schwerter des Königs – Dungeon Siege" mit Jason Statham.

"The Dark Knight" ist nicht Hammers erster Film nach den Vorfällen. Er hat kürzlich auch den Western "Frontier Crucible" mit Travis Mills gedreht. In Bolls neuem Werk soll Hammer einen Mann verkörpern, der zur Selbstjustiz greift und Jagd auf Verbrecher macht.