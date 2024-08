Leute: Apache 207 singt sich nach Miami

1 "Miami" heißt die neue Single des Rappers (Archivbild). Foto: Hannes P Albert/dpa

«Dann tanzt mal ab», fordert Rapper Apache 207 in seinem Sommersong. «Miami» heißt das neue Lied, das die Charts stürmen soll.











Berlin - Der deutsche Erfolgsrapper Apache 207 ("Komet") packt seine Koffer - zumindest in seinem neuen Sommersong. "Miami" heißt die Single, mit der Apache es wieder an die Spitze der Charts schaffen will. Der neue Song zeige wieder einmal neue Seiten der musikalischen Vielfalt des Künstlers, teilte Sony Music zur Veröffentlichung der Single am Freitag mit.

Urlaubsreif hatte sich der 26-Jährige nach seiner Arena-Tour im Juni gezeigt. Nach einer Pause und einem Abstecher nach Ibiza meldet er sich nun mit eingängigen Beats unter Palmen zurück. "Miami" ist nach "Loser" und "Wunder" die dritte Single des Rappers in diesem Jahr. Den neuen Release feiert er mit ein paar Fans am Freitag in Berlin.

Der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit "Roller" katapultiere ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts. Seine Single "Komet", die er Anfang 2023 mit Udo Lindenberg (78) herausgebracht hatte, ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland am längsten ganz oben hielt. Im vergangenen Juni brachte der Musiker sein drittes Album "Gartenstadt" heraus, das nach einem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufgewachsen ist.