Leute: Alice Cooper kündigt neues Album mit seiner ersten Band an

Alice Cooper kündigt neues Album mit seiner ersten Band an

1 Alice Cooper und seine Band trennten sich vor 51 Jahren. (Archivbild) Foto: Jim Z. Rider/ZUMA Press Wire/dpa

Zusammen nahmen sie Hits wie «School's Out» auf, doch dann war Schluss. 51 Jahre nach ihrer Trennung bringen Alice Cooper und seine Band nun ein neues Album heraus.











Berlin - Rockmusiker Alice Cooper nimmt rund 50 Jahre nach der Auflösung seiner Band ein neues Album mit seinen alten Bandkollegen auf. Die Gruppe brachte 1973 unter dem Namen Alice Cooper noch die Platte "Muscle of Love auf" heraus - ein Jahr später war Schluss. Im Juli soll das neue Album "The Revenge of Alice Cooper" erscheinen, wie der 77-Jährige dem US-Branchenblatt "Billboard" verriet. "Ist das nicht lustig nach 50 Jahren? Plötzlich fügt sich alles zusammen."

Dem Bericht zufolge sollen auf dem Album Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway und Drummer Neal Smith beteiligt sein. Gitarrist Glen Buxton starb im Jahr 1997 im Alter von 49 Jahren, soll aber auch zu hören sein. Einer der neuen Songs basiere auf einem Gitarrenriff Buxtons. Der Bonustrack "Return of the Spiders 2025" ist ein Remix eines Stücks aus dem zweiten Album der Band "Easy Action".

Zusammen nahm die Band Hits wie "School's Out" und "No More Mr. Nice Guy" auf. "Es gab keinen Ärger, kein böses Blut - jedenfalls nicht sehr lange", sagte Cooper, der nach der Trennung alleine weitermachte.