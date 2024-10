2 A$AP Rocky soll die nächste Met-Gala mit ausrichten. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Mit der Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York jedes Jahr Millionenspenden - und zieht unzählige Stars an. Auch für 2025 haben sich schon große Namen angekündigt.











New York - Stars wie der Schauspieler Colman Domingo, die Musiker Pharrell Williams und A$AP Rocky sowie die Sportler Lewis Hamilton und LeBron James sollen im kommenden Jahr die Met-Gala mit ausrichten. Mit dem Spektakel soll diesmal die Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" eröffnet werden, teilte das Metropolitan Museum am Central Park in New York mit.

Die starbesetzte Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai in dem Museum statt. Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Zu den Gastgebern gehört auch "Vogue"-Chefin Anna Wintour. Die Einnahmen des "Costume Institute Benefit" bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.