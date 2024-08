Letztes großes Turnier: Boll mit Tischtennisteam locker im Olympia-Viertelfinale

1 Timo Boll startet erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele. Foto: Petros Giannakouris/AP

Timo Boll gelingt der Auftakt in sein letztes großes Turnier. Gegen Kanada schafft es die deutsche Mannschaft ohne Mühe in die nächste Runde.











Paris - Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele gestartet und mit der deutschen Männer-Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Der 43-Jährige gewann mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu in der ersten Runde in Paris 3:0 gegen Außenseiter Kanada. Bereits am Dienstag (20.00 Uhr) geht es gegen Schweden um das Ticket für das Halbfinale. Das Ziel des Teams ist erneut der Gewinn einer Medaille. Bei den vergangenen Spielen in Tokio vor drei Jahren hatte es für Deutschland Silber gegeben.

Dang und Boll setzten sich zum Start im Doppel gegen Eugene Wang und Jeremy Hazin 3:1 durch und hatten dabei nur im zweiten Satz kurzzeitig Probleme. Auch Ovtcharov siegte gegen Edward Ly souverän 3:1, ehe auch Boll mit einem fehlerfreien Auftritt zu Beginn seiner siebten Olympischen Spiele gegen Wang 3:0 gewann.

Boll startete nicht im Olympia-Einzel

Der frühere Weltranglistenerste Boll kämpft zum Abschluss seiner großen internationalen Karriere mit den Kollegen um die fünfte Team-Medaille bei Olympia nacheinander. In Peking 2008 und Tokio 2021 gab es jeweils Silber, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze. Ganz aufhören wird der Rekord-Europameister nach Olympia aber nicht: Für seinen Verein Borussia Düsseldorf will er noch eine Saison bis zum Vertragsende 2025 in der Bundesliga spielen.

Im Einzel trat Boll in Frankreich zuvor schon nicht mehr an. Teamkollege Ovtcharov war in diesem Wettbewerb in der Vorwoche zuvor als bester Deutscher bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Europameister Dang war bereits in der zweiten Runde gescheitert.