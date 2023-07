Wann gibt es in Baden-Württemberg Zeugnisse?

1 Das Zeugnis bildet den Leistungsstand fürs ganze Jahr ab. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die letzten Klassenarbeiten sind längst geschrieben, teils führen Lehrkräfte bereits Entwicklungsgespräche mit den Eltern über ihre Kinder. Wann gibt es in Baden-Württemberg Zeugnisse? Und welche Gruppe hat ihr Zeugnis sogar schon erhalten?















Die meisten Schülerinnen und Schüler, aber auch sehr viele Eltern werden den Mittwoch, 27. Juli, kaum erwarten können: Dann ist in Baden-Württemberg der letzte Schultag und die Sommerferien beginnen. Für rund 1,4 Millionen junge Menschen bedeutet das auch, dass sie an dem Tag ihr Zeugnis erhalten. So viele Schüler besuchen eine allgemeinbildende (rund 1,01 Millionen) oder eine berufliche Schule (rund 390 000) im Land. Und der letzte Schultag ist auch der Tag der Zeugnisvergabe. Allerdings stimmt das nicht ganz – denn für eine Gruppe gibt es eine Ausnahme.

Die Abiturienten sind in Baden-Württemberg schon früher dran gewesen. Sie haben spätestens am Freitag, 7. Juli, ihr Abiturzeugnis übergeben bekommen. Der 7. Juli sei der letztmögliche Ausgabetermin, so das Kultusministerium. Danach konnten sie das entsprechend auf ihren Abibällen feiern – oder auch nicht.

Auch für die Erstklässler ist es ein aufregender Tag

Noch liegen die Zahlen nicht vor, wie viele junge Menschen aus Baden-Württemberg ihr Abitur erfolgreich absolviert haben – und wie viele es nicht geschafft haben. Die Daten würden im Moment erhoben und lägen voraussichtlich Anfang September vor, so das Ministerium. Der beste Abiturschnitt sei 1,0. Wie viele diesen Top-Wert geschafft haben, ist noch unklar. Das werde im Rahmen der amtlichen Schulstatistik im Oktober erhoben. „Die Zahlen liegen voraussichtlich ab April 2024 vor“, so eine Sprecherin des Kultusministeriums. Auch bei Schülerinnen und Schülern, deren Schnitt eigentlich besser ist als 1,0 ist, weil sie oft oder sogar durchweg 15 Punkte erreicht haben, steht diese Note auf dem Zeugnis.

Für eine andere Schülergruppe ist das Zeugnis ebenfalls besonders aufregend: die Erstklässler im Land. Laut amtlicher Schulstatistik haben in diesem Schuljahr 202 270 Schülerinnen und Schüler die erste Klasse besucht, darunter waren 1877, die die Klasse wiederholt haben. Es gibt 2322 öffentliche und 117 private Grundschulen im Land. Erstklässler erhalten aber noch keine Noten im Zeugnis, sondern eine schriftliche Beurteilung.