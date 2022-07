1 Schulschluss ist auch Verwandlungskunst Foto: ©fotogestoeber_stock.adobe.com/sb

Alles muss raus am letzten Schultag – unvermutet türmen sich kiloweise Arbeitsnachweise. Warum eigentlich?















Link kopiert

„Eine große Tasche“ muss es sein am vorletzten wie am letzten Schultag vor den Sommerferien. Wie jedes Jahr. Und plötzlich tauchen sie auf – reaktionslos eingeforderte Arbeitsnachweise, nie gesehene Hefte und Übungsmaterialien. Kiloweise. Eine erdrückende Beweislast, dass Schule eben doch stattfand in langen, alle Fragen nach dem Schulsein wegwischenden Wochen ewiger „Was machst Du eigentlich?“-Stille und ewiger „Was wollt Ihr eigentlich“-Leere.

Erarbeitetes als Meterware

Die Tage vor den Sommerferien haben es in sich. Buchstäblich. Nichts geht mehr außer dem Sturm auf sonst weiträumig gemiedene Einrichtungen wie Museen und verzweiflungsvollem Lachen beim X-ten Wiedersehen fragwürdiger Kinoerfolge. Und dann – ist es Rache? – das: Erarbeitetes als Meterware, Belege für ein Denken in Zusammenhängen außerhalb von Fifa-Fußballteams und Pokémon-Spielzügen so weit die Tasche sich biegen lässt.

Die Falle schnappt zu

Monate versteckt sie sich, diese Schule, scheint sich nur über unbedingt sofort zu unterschreibende Zettelberge zu definieren. Und dann das. Diese Häme. Diese gewichtige Das-hat-ihr-Kind-alles-erledigt-Demonstration. Lernarbeit als Sperrgut zwischen halb gepackten Koffern und Taschen. Und dieses plötzliche Einklagen: Nun schau doch, was ich alles gemacht habe! Widerstand ist zwecklos. Zack – die Falle schnappt zu, der gewichtige letzte Schultag versinkt im Lob. Jedes Jahr. Und jedes Jahr erfolgreich.