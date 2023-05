1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Handballer des TV Altbach und des TV Reichenbach II sind in der Schlusstabelle Vorletzter und drücken der HSG Ermstal die Daumen.















In der Handball-Bezirksliga und in der Bezirksklasse war die Aufstiegsfrage schon vor dem letzten Spieltag geklärt, spannend war es noch im Tabellenkeller. Im Bezirksoberhaus schaffte die SG Hegensberg/Liebersbronn II noch den Sprung auf den rettenden zehnten Tabellenplatz und verdrängte den TV Altbach. In der Bezirksklasse reichte der TV Reichenbach II die rote Laterne noch an den SV Vaihingen weiter. Den beiden Vorletzten Altbach und Reichenbach II bleibt aber eine kleine Hoffnung auf den Klassenverbleib: Wenn sich in der Bezirksliga die HSG Ermstal in der Relegation durchsetzt und in die Landesliga aufsteigt, gibt es jeweils nur einen Absteiger. In der Kreisliga A wurde der TSV Deizisau II Meister, punktgleich vor Mitaufsteiger TSV Köngen II, das Team Esslingen schaffte auf den letzten Drücker noch den ersten Saisonsieg. In der Frauen-Landesliga verloren die SG Hegensberg/Liebersbronn und der TV Reichenbach II das letzte Saisonspiel und schließen auf den Plätzen vier und sieben ab.