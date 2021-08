1 Der Verkehr in Richtung Neuhausen wird derzeit mit einer neuen Verkehrsführung umgeleitet. Foto: Ines Rudel

Derzeit stauen sich rund um die Anschlussstelle Neuhausen an der A 8 die Autos. Der letzte Bauabschnitt für die Ortsumfahrung der Fildergemeinde läuft.

Neuhausen - Autofahrer müssen sich rund um die Anschlussstelle der A 8 bei Neuhausen derzeit auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Im Berufsverkehr kommt es deshalb immer wieder zu langen Staus. Die neue Abfahrt von der A 8 aus Richtung München ist jetzt für den Verkehr freigegeben, bereits Mitte Mai wurde die neue Auffahrt in Richtung Karlsruhe in Betrieb genommen. In der letzten Bauphase wird nun die neue Ortsumfahrung für Neuhausen, die Landesstraße 1204, an die Landesstraße 1202 angebunden. Dafür muss die L 1202 nördlich der A 8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende September. Durch die Neuordnung der Verkehrsführung wird die Fildergemeinde erheblich vom Durchfahrtsverkehr entlastet. Die Bewohner der Randgebiete an der Plieninger Straße haben unter den Verkehrsmassen stark gelitten.