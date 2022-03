1 Der frühere Güterbahnhof in Untertürkheim ist für Stuttgart 21 wichtig. Hier soll der Abstellbahnhof entstehen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Gegner des Bahnprojekts sehen eine erhebliche Lärmbelästigung der Anwohner in den frühen Morgenstunden durch Hupsignale.















Ende 2025 will die Deutsche Bahn AG ihr Projekt Stuttgart 21 in Betrieb nehmen. Der Schienenkonzern verbreitet Zuversicht, der Termin könne gehalten werden – auch wenn der neue Hauptbahnhof weiterhin als Risiko für den Zeitplan gilt. Zur neuen Infrastruktur gehören nicht nur 60 Kilometer Strecke und der Durchgangsbahnhof, auch der neue Abstellbahnhof für Fern- und Regionalzüge in Untertürkheim ist für das Betriebskonzept zentral. Mit ihm sollen Züge für den Tiefbahnhof bereitgestellt werden; er ersetzt die Gleisanlagen zwischen Rosensteinpark und City. Die Frage ist, ob er rechtzeitig fertig wird.