„Letzte Hilfe-Kurse“ des Hospiz Esslingen: Den Tod konfrontieren – Kurse zum Umgang mit Menschen vor dem Tod

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, fühlen wir uns oft überfordert. Die Zeit vor dem Tod ist für Betroffene wie auch die Mitmenschen schwierig. In den „Letzte-Hilfe-Kursen“ des Hospizes Esslingen lernen Angehörige und Nahestehende, wie sie Menschen in ihren letzten Momenten begleiten und unterstützen können.











Das Sterben macht Menschen hilflos. Der Umgang mit den Betroffenen fällt den Angehörigen oft schwer. Das Hospiz Esslingen bietet Basis-Kurse zur Letzten Hilfe an, in denen die Teilnehmenden lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. Der nächste Kurs für Letzte Hilfe zur Begleitung Schwerstkranker und Sterbender findet am Mittwoch, 12. März, von 16 bis 20 Uhr im Hospiz Esslingen, Keplerstraße 40, statt. Die vierstündigen Kurse wenden sich direkt an Angehörige, aber auch andere Nahestehende. Unter anderem wird darüber gesprochen, wie vorgesorgt werden kann und welche Entscheidungen am Ende des Lebens aufkommen können.

Kontakt und Anmeldung unter Kurs-LH@hospiz-esslingen.de oder 0711 / 13 63 20 16. Weitere Informationen unter www.hospiz-esslingen.de.