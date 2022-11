1 Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ bei einer Aktion im Museum Potsdam. Foto: /dpa

Indem sie sich radikalisieren, schaden Teile der Klimaschutzbewegung ihren eigentlichen Zielen, kommentiert Autor Bernhard Walker die jüngsten Proteste der Klimaschützer.















Keine Entschuldigung, keine Reue, nichts: Erschreckend kühl gehen die Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation über das Schicksal der in Berlin verunglückten Radfahrerin hinweg – also jener Frau, der am Montag nicht rasch geholfen werden konnte, weil ein Rüstwagen der Feuerwehr in einem von der Letzten Generation verursachten Stau stand.