Walter Schultheiß feiert den 99. Geburtstag Eine schwäbische Legende schon zu Lebzeiten

Nur mit der Familie hat Walter Schultheiß am Donnerstag seinen 99. Geburtstag im Schwarzwald gefeiert. Die Beine sind nicht so flott – der Kopf aber umso mehr. „Über das Alter, in dem die Leut’ sterben“, sagt der beliebte Schauspieler, „bin ich längst hinaus.“