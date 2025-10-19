Letzte Chance für Obdachlosen: Eine Gefahr für sich und andere? – „Wenn ich’s jetzt verkacke, ist es vorbei“

Eine Gefahr für sich und andere? – „Wenn ich’s jetzt verkacke, ist es vorbei“

1 Das Leben auf der Straße ist hart. Foto: Lorenz/StZN

Er lebt in Stuttgart auf der Straße und weiß, dass er zu Gewalt neigt – und selbst gefährlich lebt. Doch den Absprung zu schaffen fällt ihm schwer. Ist ihm noch zu helfen?











Stuttgart Auf seinen Fingernägeln sind noch die Reste eines grünen Filzstifts zu sehen. Im Frust, als die Wut irgendwohin musste, hat er sie bemalt. „Meine Zündschnur“, sagt er, „ist die Jahre über immer kürzer geworden“. Er weiß selbst: Wenn ihn jemand provoziert, „kann es sein, dass ich von null auf 2000 gehe“. Bernd, 46, sitzt am Paulinenbrunnen, ein wenig abseits von seinen Kumpeln, die unter der Stuttgarter Paulinenbrücke zusammenstehen. Er heißt in Wirklichkeit anders. „Wenn ich ehrlich bin“, sagt er, „dann habe ich heute schon eine halbe Flasche Wodka getrunken“. Es ist halb elf am Morgen. Die Herbstsonne scheint ihm ins Gesicht. Nachts wird es jetzt kalt. Ab und zu zieht er seine Mütze zurecht. Am Ringfinger der linken Hand stecken zwei Ringe. Jeweils von guten Freundinnen. Die Schmuckstücke sind eigentlich zu klein. Fest umschließen sie das Fleisch. „Mit ein bisschen Creme kriege ich die schon ab“, beruhigt er.