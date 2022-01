1 Ein stattliches Organisationsteam hat im Gemeindehaus am Blarerplatz die Planungen für das lettische Kulturfest 2022 auf den Weg gebracht. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten in Esslingen zeitweise bis zu 7000 Menschen, die vor Stalin aus Lettland geflohen waren. Daran möchte der lettische Kulturverein Saime in diesem Jahr mit einem Kulturfest erinnern.















Esslingen - Rund 700 Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Europa, Australien, den USA und Kanada kamen im Sommer 2017 nach Esslingen, um mit einem großen Fest daran zu erinnern, dass die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise bis zu 7000 Menschen beherbergt hatte, die vor Stalin aus Lettland geflohen waren. Man hatte ihnen damals ihre Heimat genommen – ihre Kultur und ihre Traditionen ließen sie sich nicht nehmen. Die pflegten sie auch in Esslingen, nicht zuletzt beim ersten lettischen Sängerfest 1947, an das 70 Jahre später mit einem neuerlichen Festival erinnert wurde. Die Resonanz war 2017 so groß, dass der Kulturverein Saime in diesem Jahr ein weiteres lettisches Kulturfest in Esslingen plant. „Wir haben bereits doppelt so viele Anmeldungen von Chören, Tanz- und Folkloregruppen wie beim Fest vor fünf Jahren“, berichtet die Vereinsvorsitzende Laura Putaane.