Let’s work in Esslingen: Knigge auf der Ausbildungsmesse – „Der erste Eindruck zählt“

1 Gudrun Weichselgartner-Nopper im Gespräch mit Jugendlichen über den perfekten ersten Eindruck. Foto: Markus Brändli

Die Esslinger Ausbildungsmesse Let´s work hilft Schülerinnen und Schülern auf dem Weg ins Berufsleben. Am Freitag ging es in einem Vortrag auch um gutes Benehmen.











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Wie lange dauert es wohl, bis sich jemand von einem Gegenüber ein Bild gemacht hat? Gudrun Weichselgartner-Nopper, Knigge-Expertin, ist Gast auf der Esslinger Ausbildungsmesse Let´s work und stellt diese Frage ihren jungen Zuhörern. Gleich in der ersten Reihe meldet sich jemand: „Zehn Minuten“?

Nein, so lange dauert es nicht, im Gegenteil: „Wenige Sekunden“, klärt die Weichselgartner-Nopper auf. So lange hat also beispielsweise ein Bewerber Zeit, um im Bewerbungsgespräch auf Anhieb einen guten Eindruck zu machen. Das zeigt, wie wichtig die Vorbereitung auf das Treffen mit dem künftigen Chef oder der künftigen Chefin ist – nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich.

Kleidung, Begrüßung, Haltung – das waren die Inhalte eines Vortrags, der mehr als ein Vortrag war, weil es Weichselgartner-Nopper gelang, in den Dialog mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu kommen. Häufig mit Humor gewürzt, nahm der eine oder die andere einiges mit. Emma Heinke beispielsweise sagte: „Manches kannte ich, aber es war gut, es noch mal zu hören, damit es bewusst bleibt. Nicht so klar war mir, wer zuerst die Hand reicht beziehungsweise das Angebot macht, die Hand zu geben.“

Die Auflösung – in einer Konstellation, in der es einen Älteren und einen Jüngeren gibt: Der Jüngere grüßt zuerst, ob es aber auch zum Handschlag kommt, entscheidet der Ältere.

Die Karrieremesse „Let’s Work“ findet in diesem Jahr erstmals im Esslinger Dick-Center (Kollwitzstraße) statt. Veranstalter sind unsere Zeitung, die Agentur für Arbeit, die IHK und der Landkreis Esslingen. Geöffnet ist die Messe auch noch am Samstag, 14. März, von 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es online unter: www.messen-esslingen.de/karrieremesse/