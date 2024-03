«Lets Dance»: Für Comedienne Maria Clara Groppler hat es sich ausgetanzt

1 Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin haben zusammen Spaß beim Tanzen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Es ist die 17. Staffel von «Let's Dance»: Nach der Kennenlern-Show geht es jetzt ans Eingemachte - und ans Rauswählen. Dabei wird deutlich, dass das Publikum ein wichtiges Wörtchen mitzureden hat.











Link kopiert

Köln - Comedienne Maria Clara Groppler hat es mit einem Gag versucht und ihren Cha-Cha-Cha mit einem Bügelbrett namens Pablo begonnen - doch schon in der zweiten Folge der neuen "Let's Dance"-Staffel ist Schluss für die 24-Jährige. Sie wurde in der Nacht zu Samstag als erste Kandidatin aus der RTL-Show gewählt.

In der Jurywertung schnitten zwar zwei Teilnehmer schlechter ab als die 24-Jährige, doch werden Stimmen des Publikums hinzugezählt. Die Juroren hatten Groppler und ihrem Tanzpartner Mikael Tatarkin, der das erste Mal bei dem Format mitmacht, am Freitagabend 10 von 30 möglichen Punkten gegeben. Motsi Mabuse stellte sogar fest: "Ich sehe sehr, sehr, sehr viel Potenzial." Jedoch forderte die Jury auch mehr Konzentration und Ernsthaftigkeit. Schon Gropplers Tanzpartner hatte während des Trainings gesagt: "Du treibst mich in den Wahnsinn, wenn du anfängst, albern zu sein."

"Ich wollte einfach nur tanzen."

Schlusslicht in der Jurywertung waren mit jeweils 7 Punkten Unternehmer Tillman Schulz (34) und Autorin Ann-Kathrin Bendixen (24), zu der Mabuse sagte: "Wahrscheinlich hast du solche Bewegungen noch nie gemacht."

Dagegen setzte Musiker Gabriel Kelly seine Siegesserie aus der Kennenlern-Show eine Woche zuvor fort. Die Jury gab dem 22-jährigen Spross der Kelly-Familie und seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev 21 Punkte für deren Quickstep. "So geht das, Leute", rief Jurorin Mabuse. Während des Trainings hatte Kelly noch festgestellt: "Es ist hart wie sau. Und es ist erst Woche eins." Nach dem Auftritt beteuerte er: "Ich wollte einfach nur tanzen."

"Das ist im Grunde Lulu gegen die Jungs"

Influencerin Sophia Thiel (28) und Sportjournalistin Jana Wosnitza (30) haderten in der zweiten Show der mittlerweile 17. Staffel noch mit den Tanzschuhen. "Ich glaub', beste Freunde werden wir nicht", sagte Wosnitza. "Aber wir nähern uns an." Schauspieler Mark Keller (58) bekam von der Jury mit auf den Weg, an seinem Buckel zu arbeiten. Model Eva Padberg (44) soll mehr Emotionen zeigen.

Die beste Entwicklung attestierte Mabuse dem Food-Creator Stefano Zarrella (33). Als beste Promi-Frau des Abends schnitt Popsängerin Lulu (32) ab, Schwester von Sängerin Sarah Connor. Die Jury würdigte ihren Tango mit Profitänzer Massimo Sinató mit 19 Punkten - Rang zwei in der Wertung. In Summe hinterließen die Promi-Männer aber den besseren Eindruck, so dass Juror Joachim Llambi feststellte: "Das ist im Grunde Lulu gegen die Jungs."