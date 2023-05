11 Anna Ermakova hat Millionen Zuschauer bei „Let’s Dance“ verzaubert. Foto: dpa/Henning Kaiser

Die Britin Anna Ermakova war die Überraschung dieser „Let’s Dance“-Staffel. Jetzt hat die 23-Jährige den Sieg geholt.















Aus dem Stand hat diese Frau drei Juroren überzeugt, Millionen Zuschauer verzaubert und so ganz nebenbei noch einen Rekord aufgestellt: Mit einem weiteren glänzenden Auftritt hat das britische Model Anna Ermakova die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gewonnen. Die Tochter des Tennisstars Boris Becker und des Models Angela Ermakova (beide 55) erhielt mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) am Freitagabend im Finale die meisten Zuschauerstimmen.

Die 23-Jährige knackte zugleich einen Rekord bei den Jury-Noten: Sie übertraf im Finale nämlich kurz vor Schluss noch die Serie der zehn Bestbewertungen, die Ella Endlich vor Jahren hier erreicht hatte.

„Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde“, sagte das Model sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch. Die größte Herausforderung sei für sie gewesen, sich auf dem Tanzparkett „emotional zu öffnen“. Anna Ermakova lebt in London und hat bislang eher einen Bogen ums deutsche Showgeschäft gemacht - hatte sie doch als Tochter des Tennisstars seit frühester Kindheit immer wieder ungewollt im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. Für „Let’s Dance“ lernte die junge Britin eigens Deutsch.

Ermakova schwebte bei der letzten Live-Sendung unter anderem in einem Freestyle-Auftritt als Alice im Wunderland über die Tanzfläche. Dabei boten sie und Lusin dem Publikum einen Mix aus Lindy Hop, Tango, Foxtrott und Contemporary. Zuvor hatte das Duo in Perfektion einen leidenschaftlichen Tango und einen langsamen Walzer hingelegt.

Ermakova verwies Schauspielerin Julia Beautx (24) mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) auf Platz zwei und den Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) mit Profitänzerin Patricija Ionel (28) auf Platz drei. Erstmals seit 2018 hatten zwei Frauen im Show-Finale gestanden.

Mutter Angela Ermakova fieberte im Zuschauerraum mit ihrer Tochter mit. „Ich wünsche ihr das Beste vom Besten vom Besten. Und das aus tiefstem Herzen“, sagte sie vor der Entscheidung. Zuvor hatte sich Vater Boris Becker via Instagram zu Wort gemeldet: „Die Herzen der Deutschen hast du schon erobert - und zwar im Sturm. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und - noch mehr - deine Persönlichkeit sind hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein.“ Er freue sich darauf, sie „abseits des Scheinwerferlichts bald wiederzusehen“, sagte der Tennis-Weltstar über seine Tochter.

Die Gewinner im Überblick

Am 3. April 2006 ging die erste „Let’s Dance“-Show auf Sendung. Seitdem gab es 16 Staffeln der RTL-Tanzshow und somit auch 16 „Dancing Stars“. Die Gewinner im Überblick:

2023: Anna Ermakova (mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin)

2022: René Casselly (mit Profitänzerin Kathrin Menzinger)

2021: Rúrik Gíslason (mit Profitänzerin Renata Lusin)

2020: Lili Paul-Roncalli (mit Profitänzer Massimo Sinató)

2019: Pscal Hens (mit Profitänzerin Ekaterina Leonova)

2018: Ingolf Lück (mit Ekaterina Leonova)

2017: Gil Ofarim (mit Ekaterina Leonova)

2016: Victoria Swarovski (mit Profitänzer Erich Klann)

2015: Hans Sarpei (mit Kathrin Menzinger)

2014: Alexander Klaws (mit Profitänzerin Isabel Edvardsson)

2013: Manuel Cortez (mit Profitänzerin Melissa Ortiz)

2012: Magdalena Brzeska (mit Profitänzer Erich Klann)

2011: Maite Kelly (mit Profitänzer Christian Polanc)

2010: Sophia Thomalla (mit Massimo Sinató)

2007: Susan Sideropoulos (mit Christian Polanc)

2006: Wayne Carpendale (mit Isabel Edvardsson)

Beim Finale schauten vor dem Fernseher im Schnitt 4,34 Millionen zu. Das entsprach einem Marktanteil von 21,2 Prozent für die rund vierstündige Show. Voriges Jahr waren nur etwa 3,9 Millionen beim Finale dabei gewesen. In den Jahren 2021 und 2020 waren um die 4,8 Millionen dabei, 2019 etwa 4,4 Millionen und 2018 etwa 3,5 Millionen.

Der Marktanteil für RTL in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag am Freitagabend bei sehr guten 24,1 Prozent (1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer). Das heißt jeder Vierte unter 50, der überhaupt fernsah, wählte RTL.