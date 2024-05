1 Diese 6 Paare waren in der letzten Sendung am 3. Mai noch dabei. Ein Paar flog am Ende aus der Show, ein weiterer Kandidat musste jetzt aufgeben. Foto: RTL / Willi Weber/Folge 9

Jüngst musste Comedian Tony Bauer „Let's dance" aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Jetzt ist die RTL-Tanzshow auch für einen weiteren Promi vorbei. Welche Gründe gab es dafür? Und wer steht als Ersatz bereit?











In der letzten Show von „Let´s Dance“, die am vergangenen Freitag (3. Mai) bei RTL über die TV-Bildschirme flimmerte, musste Popsängerin Lulu Lewe gehen. Die Schwester von Popstar Sarah Connor erhielt mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató die wenigsten Punkte von Jury und Zuschauern und muss die Tanzshow verlassen.

Jetzt darf sie in der nächsten Sendung (10. Mai) allerdings doch nochmal ran. Grund: Der Schauspieler und Sänger Mark Keller muss aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig bei „Let’s Dance“ ausscheiden:

„Let’s Dance“ 2024: Verletzung zwingt Keller zum aufhören

„Eine Verletzung an der Achillessehne zwingt Mark dazu, aufzuhören, weil ein kompletter Riss droht“, konnte man am Dienstag auf dem Instagram-Account der Show lesen. „Unser Ärzte-Team hat daher eine absolute Schonung des Fußes für Mark angeordnet.“

Der 59 Jahre alte Keller sagte in einer Videobotschaft auf Instagram: „Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden.“ Er bedankte sich bei seinen Fans und seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. „Ich hab’ so ein Stück Traum, den ich als kleiner Junge hatte, den habe ich erleben dürfen, und es war was ganz Besonderes.“

Keller wurde durch Serien – zum Beispiel „Alarm für Cobra 11“ und „Der Bergdoktor“ - bekannt. Kürzlich stieg auch Comedian Tony Bauer vorzeitig aus der RTL-Show aus – ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Er wurde durch Ann-Kathrin Bendixen ersetzt.

Welche Gründe Bauer zum aufgeben zwangen, haben wir hier zusammengefasst: Let’s Dance“ 2024 – Tony Bauer muss aufhören – Ersatz steht schon fest

„Let’s Dance“ 2024: Welche Promis sind dabei?

Diese Promis sind zu Beginn von Staffel 17 dabei.

Ann-Kathrin Bendixen (23), Influencerin und Autorin

Biyon Kattilathu (39), Motivationstrainer und Podcaster

Detlef Soost (53), Choreograf

Eva Padberg (43), Model

Gabriel Kelly (22), Sänger

Jana Wosnitza (29), Sportjournalistin

Lina Larissa Strahl (25), Schauspielerin

Lulu Lewe (31), Popsängerin und Schwester von Sarah Connor

Maria Clara Groppler (24), Comedienne

Mark Keller (58), Schauspieler und „Bergdoktor“-Star

Sophia Thiel (28), Influencerin

Stefano Zarrella (32), Influencer

Tillman Schulz (33), Unternehmer und „Höhle der Löwen“-Investor

Tony Bauer (27), Comedian

„Let’s Dance“ 2024: Welche Tanzpaare gibt es?

Die oben genannten Promis bekommen für die Show jeweils einen Profitänzer an die Hand. Die Paare sind folgende:

Model und Sängerin Eva Padberg und Paul Lorenz

Sportmoderatorin und Journalistin Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Sportlerin und Social-Media-Star Sophia Thiel und Alexandru Ionel

Schauspielerin und Musikerin Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke

Comedienne Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin

Musikerin Lulu und Massimo Sinató

Content-Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Comedian Tony Bauer und Anastasia Stan

Choreograf und Fitnesscoach Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova

Autor und Entertainer Biyon Kattilathu und Marta Arndt

Schauspieler Mark Keller und Kathrin Menzinger

Unternehmer und Investor Tillman Schulz und Patricija Ionel

Food Creator Stefano Zarrella und Mariia Maksina

Musiker Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

“Let’s Dance“ 2024: Wer ist schon raus?

Diese Promis mussten bereits gehen:

Maria Clara Groppler, Comedienne (Folge 1)

Tillmann Schulz, Unternehmer und „ Die Höhle der Löwen“-Investor (Folge 2)

Eva Padberg, Model (Folge 3)

Lina Larissa Strahl, Schauspielerin und Singer-Songwriterin (Folge 4)

Stefano Zarrella, Food-Creator (Folge 5)

Sophia Thiel, Fitness-Influencerin (Folge 7)

Biyon Kattilath, Autor (Folge 7)

Ann-Kathrin Bendixen (Folge 8)

Tony Bauer (Ausstieg vor Folge 9 kommuniziert) – aus gesundheitlichen Gründen

Popsängerin Lulu Lewe (Folge 9) – jetzt allerdings wieder dabei

Schauspieler Mark Keller (vor Folge 10) – aus gesundheitlichen Gründen

„Let’s Dance“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Die 17. Staffel der Tanz-Show startet am 23. Februar. Sehen kann man die Folgen seitdem immer freitags ab 20:15 Uhr beim Privatsender RTL und parallel dazu im Livestream auf RTL+. Eine Übersicht:

Kennenlernshow: 23.02.2024

Folge 1: 01.03.2024

Folge 2: 08.03.2024

Folge 3: 15.03.2024

Folge 4: 22.03.2024

Folge 5: 05.04.2024

Folge 6: 12.04.2024

Folge 7: 19.04.2024

Folge 8: 26.04.2024

Folge 9: 03.05.2024

Folge 10: 10.05.2024

Folge 11: 17.05.2024

Finale: 24.05.2024

Profi-Challenge: 31.05.2024

„Let’s Dance“ 2024: Wer sitzt in der Jury?

Wie in den Jahren zuvor bewerten wieder Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi die Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird „Let’s Dance“ wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

„Let’s Dance“ 2024: Um was geht es in der Show?

Die Live-Tanzshow „Let’s Dance“ wird seit 2006 ausgestrahlt. Sie funktioniert so: Vierzehn Promis bilden mit Profitänzern und -Tänzerinnen Paare. Nach der Kennenlernshow, in der die bekannt gegeben werden, treten sie Woche für Woche gegen die prominente Konkurrenz an. Die Paare müssen dafür gelernte Tänze vor der Jury präsentieren. Bestenfalls bekommen sie für einen Tanz 30 Punkte.

Am Ende jeder Liveshow entscheiden die Zuschauer durch ihre Anrufe mit, welche Teilnehmer in die nächste Runde einziehen dürfen. Für die Promis besteht die eigentliche Schwierigkeit und Herausforderung darin, innerhalb kürzester Zeit neue Choreographien zu erlernen, um diese während den Liveshows möglichst fehlerfrei der Jury zu präsentieren.