Im Leserbriefe-Forum der Eßlinger Zeitung werden Zuschriften unserer Leserinnen und Leser von Chefredakteur Johannes M. Fischer vorgelesen und redaktionell eingeordnet.

In der achten Ausgabe geht es unter anderem um den Verkehr in Esslingen: Die Kiesstraße in Esslingen sorgt für Diskussionsstoff. Hier ist die Frage, wie Fahrräder und Autos in welcher Geschwindigkeit am Verkehr teilnehmen können.

Auch der Eßlinger Zeitung Lauf treibt Leserinnen und Leser um. Lob erhält dabei unter anderem die TSG Esslingen und deren Helferinnen und Helfer.

Wer im Bereich der Esslinger Burg ein öffentliches WC sucht, sucht vergeblich. Denn öffentliche Toiletten sind hier Fehlanzeige. Darüber ärgern sich Touristen und Einheimische gleichermaßen.