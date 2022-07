Messerfreie Zonen in Esslingen und Ärger über Ampelschaltungen

Die Debatte um messerfreie Zonen in Esslingen, der Bebauungsplan des Boley-Areals und Ampelschaltungen in Tempo-30-Zonen - das sind die Themen der siebten Ausgabe des EZ-Leserbriefe-Forums mit Chefredakteur Johannes M. Fischer.















Im Leserbriefe-Forum der Eßlinger Zeitung werden Zuschriften unserer Leserinnen und Leser von Chefredakteur Johannes M. Fischer vorgelesen und redaktionell eingeordnet.

In der siebten Ausgabe geht es unter anderem um messerfreie Zonen in Esslingen. Diese wurden von einigen Politikern nach dem Messerangriff in der Esslinger Katharinenschule gefordert.

Aber auch ein Bauvorhaben sorgt für Diskussionsstoff. Konkret geht es um den Bebauungsplan des Boley-Areals. Hier sollen sogenannte Mikro-Apartements entstehen.

Eine andere Zuschrift befasst sich mit dem Thema Ampelschaltungen und in diesem Zusammenhang mit der Sinnhaftigkeit von Tempo-30-Zonen in der Esslinger Innenstadt.