Was Stuttgart mit Amerika verbindet

1 Hausherrinnen im DAZ: Katharina Buchter und Leiterin Christiane Pyka (re.) Foto: Stolterfoht

Leserinnen und Leser sind dazu aufgerufen, deutsch-amerikanische Erinnerungen zu teilen. Anlass ist der 75. Jahrestag der Stuttgarter Hoffnungsrede.

Stuttgart - Das Deutsch-Amerikanische Zentrum macht sich gemeinsam mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten auf die Suche nach Leserinnen und Lesern, die eine persönliche Verbindung zwischen Stuttgart und den USA herstellen können. Mit Fotos von den alten Stuttgarter Amerika-Häusern zum Beispiel oder mit Geschichten von deutsch-amerikanischen Begegnungen. Wenn Sie Kontakte zu amerikanischen Militärangehörigen hatten und sogar immer noch pflegen, interessiert uns das genauso wie Schilderungen über Erlebnisse mit USA-Touristen in Stuttgart. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja auch noch ein Zeitzeuge, der die Stuttgarter Hoffnungsrede miterlebt hat?

Der Erinnerungsschatz wird im Deutsch-Amerikanischen Zentrum gesichtet und möglicherweise ausgestellt. Aber auch in Zeitung und Nachrichten werden die verschiedenen Fundstücke auftauchen. Sie erreichen uns per Mail oder Brief unter dem Kennwort „Amerika“.

Schreiben Sie an: erinnerungen@stzn.de oder an: Stuttgarter Zeitung/Nachrichten, Lokalredaktion, Postfach 10 60 30, 70049 Stuttgart