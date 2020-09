1 Mögliches Motto: Freibad statt Strand. Foto: Roberto Bulgrin

Wegen Corona wurden viele Urlaubspläne zerstört. Wohin ging ihre Reise im Sommer?

Kreis Esslingen - Die Flugtickets sind gebucht, ebenso die Ferienwohnung, und in Gedanken wird schon der Koffer gepackt. Dann kommt ein Virus, Sars-CoV-2, und zerstört jegliche Urlaubspläne für den Sommer 2020. Es waren besondere Monate, die viele Herausforderungen mit sich brachten. Alles war anders. Am Stuttgarter Flughafen wurde der Minimalbetrieb zum Standard. In Baden-Württemberg durften Hotels, Pensionen und andere Unterkünfte erst am 29. Mai öffnen, die Campingplätze ihre Sanitäranlagen am 30. Mai. Bademeister und Behörden setzten alles daran, dass die örtlichen Freibäder Besucher empfangen konnten. Mit einem ausführlichen Hygieneplan und einem speziellen Ticketsystem wurde der Sprung ins kalte Nass schließlich gerettet. Freibad statt Strand war angesagt.

Bereits zum Jahresanfang verhängten einige Länder eine Art Lockdown. Das Verreisen wurde zu einem organisatorischen Kraftakt, der stets von einem mulmigen Gefühl der Unsicherheit begleitet wurde. Wird das Reiseland zum Risikogebiet? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dem Virus anstecke? Das Auswärtige Amt aktualisierte regelmäßig die Reisewarnungen für jedes Land, sobald sich die örtlichen Bestimmungen änderten oder die Infektionszahlen stiegen. Pünktlich zu den Sommerferien in Baden-Württemberg konnte das Fernweh dann doch noch etwas gestillt werden und einige Reiselustige starteten mit dem Auto, Wohnmobil oder Flugzeug ins Ausland. Ohne Kontrolle gelingt die Heimreise nach Deutschland aber nicht: Seit 8. August besteht eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

Wie haben Sie diesen Sommer empfunden und wohin ging Ihre Reise? Schreiben Sie uns Ihre Urlaubserlebnisse, Überraschungen und Anekdoten des Sommers 2020 per E-Mail an lokales@ez-online.de.