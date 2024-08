Leseraktion „Meine Stadt“: Wer weiß die besten Esslingen-Tipps?

1 Esslingen bietet seinen Besuchern viele interessante Perspektiven – eine der reizvollsten Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden, zeigt sich bei einer Kanutour. Foto: Roberto Bulgri/n

Zahlreiche Touristen sind während der Sommermonate in Esslingen unterwegs – und viele kommen auch der Sehenswürdigkeiten wegen. Wir fragen unsere Leserinnen und Leser: Was sollte man gesehen haben, auch wenn es nicht im Reiseführer steht?











Wenn Gäste nach Esslingen kommen, haben sie meist eine lange Liste von Sehenswürdigkeiten dabei, die typisch sind für die einstige Reichsstadt. Die Burg mit ihrem Dicken Turm, das Alte und das Neue Rathaus, die älteste Fachwerkzeile Deutschlands, „Klein-Venedig“ oder die malerischen Neckarkanäle – all das und manches mehr hat der Tourist auf der Rechnung. Wer sich etwas besser auskennt, weiß jedoch, dass die Stadt noch viel mehr zu bieten hat. Abseits der bekannten Touristenattraktionen gibt es manchen Geheimtipp, der einen genaueren Blick lohnt – man muss ihn nur kennen. Und manchmal kann auch scheinbar Vertrautes überraschende Seiten zeigen. Deshalb sind unsere Leserinnen und Leser mit ihren ganz persönlichen Empfehlungen gefragt: Wo finden Sie Esslingen am schönsten und was sollte man unbedingt gesehen haben, auch wenn es nicht in jedem Reiseführer steht?