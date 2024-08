Leseraktion: Esslingen zeigt seine schönsten Seiten

11 Unsere Leserinnen und Leser kennen Esslingens schönste Seiten, und sie genossen es, die Stadt vom Kanu aus zu erkunden. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten, die man auch in Reiseführern nachlesen kann. Doch was gefällt denen, die die Stadt wie ihre Westentasche kennen, am besten? Wir haben unsere Leserinnen und Leser befragt und mit einer Kanutour belohnt.











Es gibt vieles, was man in einer einstigen Reichsstadt entdecken kann. Doch was gehört für Esslingerinnen und Esslinger zum touristischen Pflichtprogramm? Unsere Zeitung hat ihre Leserinnen und Leser nach deren Lieblingsorten gefragt und zahlreiche Antworten erhalten. Als kleines Dankeschön luden die Kanu-Kapitäne Ralf Weinberger und Kim Raisch von „Esslingen erleben“ hinterher zu einer Tour auf dem Neckar ein, als süßen Extra-Genuss servierte Eiscreme-Experte Mario Colaone einen eigens kreierten Eisbecher. Und das sind die Lieblingsorte unserer Leserinnen und Leser.

Klein Venedig Petra Gaiser liebt die malerischen Häuser am Kesselwasen: „Wenn ich in Esslingen unterwegs bin, muss ich dort vorbeigehen, weil’s einfach schön ist.“ Durch eine schmale Gasse am Stadtarchiv gelangt man nach Klein-Venedig – die Häuser auf der Inneren Brücke sind so nah am Wasser gebaut, dass man sich an die italienische Lagunenstadt Venedig erinnert fühlt. Zum Reiz dieses Sehnsuchtsortes trägt auch eine Skulptur des Künstlers Bertl Zagst bei: ein stählernes Bootsgerippe, das aus dem Rossneckar ragt.

Mühlräder Versteckt hinter einer großen Trauerweide sind noch heute zwei Wasserräder bei „Klein Venedig“ in Betrieb. „Dieses Ensemble ist einfach schön“, bringt Roland Flock seine Begeisterung auf den Punkt.

Albliege Sabine Brand empfiehlt einen Rundweg auf luftiger Höhe in Berkheim: Los geht es oberhalb des Freibads an den letzten Bungalows vorbei Richtung Süden aufs freie Feld. Der Fuß- beziehungsweise Fahrradweg führt auf freier Flur Richtung Denkendorf mit gutem Blick zum Albtrauf unter anderem mit Hohenneuffen und Teck. Sabine Brand legt gerne einen Stopp im Hofladen der TomDam-Pilzzucht ein. Von dort führt der Weg nach Norden in Blickrichtung Festo-Hochhaus. An der Christian-Knayer-Straße geht’s bei den Kleintierzüchtern vorbei und weiter auf einem Weg zwischen Kleingarten und Tennisplatz. Ziel ist eine drehbare, geschwungene und doppelt breite Aussichtsliege. „Hier kann man seinen Träumen freien Lauf lassen, der Rückweg zum Ausgangspunkt ist nicht weit“, erklärt Sabine Brand.

Pfauenbergsteige Petra Pfundstein ist in ihrer Freizeit gerne auf der Pfauenbergsteige unterwegs, einem Verbindungsweg zwischen Liebersbronn und Kennenburg, Richtung Jägerhaus. „Der Weg aus der Innenstadt dort hoch ist nicht weit, man geht durch Obstbaumwiesen und fühlt sich wohl. Und am Jägerhaus lässt sich der Spaziergang je nach Kondition beliebig ausdehnen.“

Unterwelten Susanne Freudenberg empfiehlt eine Führung durch die Katakomben. Die Liebe hat sie aus Bayern nach Esslingen geführt – nun genießt sie es, mit ihrem Freund Maximilian Till die Stadt zu erkunden. Besonders beeindruckt hat die beiden eine Führung durch Esslinger Unterwelten, wo unter anderem die Ausgrabungen unter der Stadtkirche St. Dionys, das ehemalige Beinhaus unter dem Stadtarchiv und der Wasserspeicher unter dem Burggelände gezeigt wurden. „An diesen Punkten sind wir schon oft vorbeigekommen“, sagt Susanne Freudenberg. „Es war jedoch eine spannende Erfahrung, die Plätze auch mal von unten zu sehen.“ Gerade in der Sommerzeit bot die Führung, die vorwiegend durch Keller führte, eine willkommene Abkühlung. Und für den anstrengenden Aufstieg zur Burg wurden die beiden mit der Besichtigung des beeindruckenden Wasserspeichers belohnt.

Teufelsbrückle Karla Humburg-Wallis mag das Teufelsbrückle bei Zell. „Dort, wo der Forstbach oder auch Zeller Bach aus dem Schurwald austritt, ist das erste Brückenbauwerk, das der Bach auf seinem heute etwa vier Kilometer langen Weg bis zum Neckar hin durchfließt“, weiß die Zeller Geschichtswerkstatt. Einst sei das Teufelsbrückle eine Brücke mit gemauerten Brückenbögen gewesen – heute fließt der Bach durch ein Betonrohr. Karla Humburg-Wallis ist gern dort unterwegs, „weil es einfach cool ist“.

Beutau Kurt Stoll empfiehlt einen Stadtspaziergang: Vom Salemer Pfleghof geht es zwischen Frauenkirche und Pfleghof durch die Untere Beutau stadtauswärts. „Da stehen schöne, bemerkenswerte alte Häuser“, weiß Stoll, der entlang des Wegs allerlei Sehenswertem begegnet – etwa am Ende der Unteren Beutau einem kleinen Stück der alten Stadtmauer. Von dort führt der Weg nach rechts in die Mittlere Beutau. Wo die Geiselbachstraße einmündet, gelangt man zum alten jüdischen Friedhof. Ein Stückchen weiter geht es nach links in die Turmstraße, die dann stadteinwärts abbiegt. „Immer wieder öffnet sich der Blick auf die ehemalige Beutau-Vorstadt, auf die ziegelbedeckte Burgmauer und dahinter die Burgstaffel, den Seilergang und die Hochwacht“, schwärmt Kurt Stoll. Wer genug gesehen hat, geht die Turmstraße weiter zum „Schlangenwegle“, das zur Frauenkirche führt. „Die zweite Alternative ist anstrengender, jedoch lohnenswert“, verrät Stoll. Nach dem Haus Nummer 14 auf der rechten Straßenseite der Turmstraße zweigt eine enge Staffel ab: das „Hexenstäffele“, das zur „Holgenburg“ führt – einem Wohngebäude, das an die Geschichte des Schreiber-Verlags erinnert. Nach der „Holgenburg“ geht es links den Hellerweg entlang zu den Weingärten, wo der Weg nach unten durch die Weinberge führt. Bald kreuzen sich die Weinbergwege. Man biegt scharf links ab, und der Neckarhaldenweg führt zurück. Tolle Blicke über die Stadt belohnen für den Umweg, ehe man durch das Neckarhaldentor zum Salemer Pfleghof gelangt.

Kulinarisches Natürlich kann man eine Stadt wie Esslingen auch kulinarisch genießen. Dieter Hummel schätzt das Weingut Bayer an der Uhlbacher Straße nicht nur wegen seiner feinen Tröpfchen und der leckeren Schmankerln, sondern auch ob der mediterranen Atmosphäre und des reizvollen Blicks übers Neckartal. Weil Bayers Toskanagärtle nicht immer geöffnet hat, weicht Hummels Ehefrau Suwanan gerne auch ins benachbarte Obertürkheim aus, wo sie den Rostbraten in Wöhrwags Besenwirtschaft besonders schätzt: „Von Esslingen aus ist das auch eine nette Wanderung dorthin.“

Flussgeschichten Eine der schönsten Arten, die Stadt zu erkunden, ist eine Kanutour auf dem Neckar, wie sie die Teilnehmer unserer Leseraktion genießen durften. Mit den Kanukapitänen Kim Raisch und Ralf Weinberger ging’s von der Anlegestelle von „Esslingen erleben“ zunächst ein Stück flussabwärts bis zur Schleuse am Landratsamt, dann wieder flussaufwärts in die Idylle eines Seitenarms des Neckars. Unterwegs ließen die beiden ihre Passagiere an ihrem reichen Wissen über den Neckar teilhaben. Derweil genossen die Flussreisenden Mario Colaones Eis-Köstlichkeiten – einen himmlischen Becher mit Himbeer-Sorbet und einem eigens kreierten Eis aus weißer Schokolade und Sesam. „Schöner kann man Esslingen nicht erleben“, resümierte Petra Pfundstein.