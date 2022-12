Was landet an Weihnachten auf dem Teller?

1 Alle Jahre wieder landen unzählige Leckereien auf den Festtafeln. Foto: unsplash/Libby Penner

Beim Weihnachtsessen scheiden sich teils die Geister. Bei den einen gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat, bei den anderen Lachsfilet mit Meerrettichschaum. Die EZ fragt deshalb ihre Leser: Was gibt es an den Feiertagen bei Ihnen zu essen?















Es ist wieder soweit: Das Fest der Liebe wird gefeiert. Und weil die bekanntlich durch den Magen geht, spielt das Essen an Weihnachten eine entscheidende Rolle. Die Eßlinger Zeitung will in diesem Jahr den Menschen im Kreis Esslingen in die Töpfe schauen und wissen, was bei Ihnen an den Feiertagen auf dem Tisch steht.

Die einen schwören auf den Klassiker Würstchen mit Kartoffelsalat, die anderen tischen schon an Heilig Abend ordentlich auf. Und wie wirken sich Energiekrise und Inflation auf das Festessen aus? Gibt es statt Gans vielleicht Ente oder wird auf Fleisch in diesem Jahr ganz verzichtet?

Wir freuen uns über Ihre Fotos und Rezepte, über Ihre kulinarischen Erfahrungen, Traditionen, Tipps und Tricks an Weihnachten. Diese können Sie uns entweder per E-Mail an online.redaktion@ez-online.de zusenden, oder Sie versehen Ihre Schnappschüsse auf Instagram mit dem Hashtag „#EZFestessen“. Einsendeschluss ist der 27. Dezember 2022, um 16 Uhr.

Nach den Feiertagen küren wir die ausgefallensten Gerichte, witzigsten Geschichten um gelungene und missglückte Kochaktionen sowie die schönsten Bilder rund um den Weihnachtsschmaus im Kreis Esslingen.