Lesart in Esslingen: Sprachkunst in Kriegszeiten – Geheimnis des „russischgrünen Bodens“
1
Dimitrij Kapitelman und Anja Perkuhn bei der Esslinger Lesart. Foto: Roberto Bulgrin

Einen ungerwöhnlichen Blick auf den Krieg in der Ukraine bot Dimitrij Kapitelman bei der Lesung aus seinem Roman „Russische Spezialitäten“ bei der Esslinger Lesart.

Die Gespräche in der Familie verstummen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Gemeinsam auf dem Balkon sitzen und eine Prager Torte essen, das scheint in diesen Zeiten nicht mehr möglich. Denn die Fronten zwischen den Menschen sind verhärtet. Dennoch träumt der Protagonist in Dimitrij Kapitelmans Roman „Russische Spezialitäten“ davon, wieder eine gemeinsame Ebene zu finden. Im Kutschersaal der Stadtbücherei Esslingen nahm er das Publikum mit auf eine brillant erzählte Reise durch die osteuropäische Kultur.

