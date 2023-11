Lesart in Esslingen: Furioses Ende des Esslinger Literaturfestes

Lesart in Esslingen

1 Frieder Egri, Barbara Stoll und Anna Breitenbach im Jazzkeller. Foto: Robin Rudel

Vielschichtig, irritierend, politisch – das war die Esslinger Lesart 2023. Ein Rückblick auf Höhepunkte und Erstaunlichkeiten des diesjährigen Literaturfestivals, das am Samstag mit einer „poetischen Verführung“ im Jazzkeller endete.











Der November hatte nicht gerade viele Sonnentage – dafür aber viele Lesetage. „Der nasskalte November ging schnell an mir vorbei: Ich war fast jeden Abend auf der Lesart“, brachte es eine der vielen Besucherinnen und Besucher des Esslinger Literaturfestivals Lesart auf den Punkt. Den Schlusspunkt setzten am Samstag Anna Breitenbach, Barbara Stoll & Frieder Egri mit einem furiosen Auftritt im Esslinger Jazzkeller. Damit endete das Literaturfest, das vornehmlich von 21 Schriftstellerinnen und Schriftstellern bei 18 öffentlichen Lesungen und Auftritten in Schulen und Kindergärten gestaltet wurde. Präsentiert wurde die Lesart von der Stadtbücherei Esslingen und der Eßlinger Zeitung, die mit örtlichen Buchhandlungen und der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen kooperierten.