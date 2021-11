LesART in Esslingen

1 Lisa Krusche stellte bei der LesART ihr Kinderbuch „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ vor. Foto: Gaby Weiß

Lisa Krusche stellt bei den Esslinger Literaturtagen LesART ihr Kinderbuch „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ vor. Die Autorin packt spannende Themen in eine herzerwärmende Geschichte.















Esslingen - Ja, manchmal würden ihre Figuren sich verselbstständigen und ihre Schöpferin überraschen, hat Lisa Krusche ein ums andere Mal erlebt: „Sie haben ein Eigenleben, sie spalten sich von einem selbst ab und agieren eigenständig. Manchmal führen sie einen tatsächlich in eine Richtung, die man nicht vorausgeahnt hat“, erzählt die Schriftstellerin am Rande der LesART-Veranstaltung, bei der sie im Kutschersaal aus ihrem in diesem Jahr erschienenen Kinderbuch „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ las.