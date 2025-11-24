Lesart Esslingen: Zum Abschluss gibt es die kindgerechte Wahrheit über Lügen

1 Die Autorin und Illustratorin Felicitas Horstschäfer stellte bei der Esslinger Lesart ihr Kindersachbuch „Die ganze Wahrheit über das Lügen“ vor. Foto: gw

Felicitas Horstschäfer beschließt das Kinder- und Jugendprogramm der Esslinger Lesart mit ihrem Sachbuch „Die ganze Wahrheit über das Lügen“.











Wer genau hinschaut, der entdeckt, dass der Schatten des Jungen auf dem Buchcover eine lange Pinocchio-Nase hat. Und natürlich kennen Kinder den hölzernen Hampelmann, dessen Nase mit jeder Lüge weiter wächst. Aber was hat es eigentlich mit dem Lügen und mit der Wahrheit auf sich? Mit einer interaktiven Mitmachlesung aus ihrem Sachbuch „Die ganze Wahrheit über das Lügen“ sorgte die Autorin und Illustratorin Felicitas Horstschäfer bei der letzten Veranstaltung für Kinder und Jugendliche der diesjährigen Literaturtage Lesart für einen überaus unterhaltsamen aber auch zum Nachdenken anregenden Nachmittag.

Auch wenn man in Zeiten von Fake News meint, an allem und jedem erst einmal zweifeln zu müssen – Felicitas Horstschäfer konnte ihr Publikum beruhigen: „Meistens sagen wir die Wahrheit und denken, dass alle anderen auch die Wahrheit sagen. So funktioniert unser Zusammenleben ganz gut: Wir vertrauen uns gegenseitig und glauben erst einmal, was andere sagen.“ Interessiert lauschten die Kinder, als Horstschäfer erzählte, dass wir „nur ungefähr zwei richtige Lügen am Tag erzählen. Halbwahrheiten ein paar mehr. Aber das ist, im Vergleich zu der Menge richtiger Sachen, die wir an einem Tag sagen, ziemlich wenig.“

Zwischen guten und schlechten Lügen unterscheiden

Der Untertitel des Buches „Die ganze Wahrheit über das Lügen“ (Verlag: Beltz & Gelberg, 16 Euro, für Kinder ab acht Jahren), das Felicitas Horstschäfer gemeinsam mit Johannes Vogt erdacht, geschrieben und illustriert hat, verspricht „ein Sachbuch voller Fakten, Tricks und Täuschungen“ – und das hält das Buch auch: Da geht es ums Lügen, Schwindeln, Flunkern, Tricksen, Fälschen und Quatsch erzählen. Und ganz nebenbei auch ums schlechte Gewissen, um Vertrauen und natürlich um Wahrheit.

Einig waren sich die Kinder im Publikum, dass man unbedingt unterscheiden muss: Da gibt es gute Lügen wie Notlügen, Lügen aus Höflichkeit, Lügen, um Streit zu vermeiden, oder Lügen, um jemanden mit einer fantasievollen Geschichte zu unterhalten. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch die weniger guten Lügen für den eigenen Vorteil, um anderen zu schaden oder sie zu täuschen, um anzugeben oder einfach aus Gewohnheit. Lüge ist eben nicht gleich Lüge. „Es gibt große Lügen und kleine, hübsche und hässliche, folgenlose und fatale“, fasste die Autorin zusammen.

Im Kommunalen Kino Esslingen wird der Lüge auf den Grund gegangen

Fürs junge Publikum im Kommunalen Kino hieß es ein ums andere Mal „Lüge? Wahrheit? Oder irgendwas dazwischen?“ Im höchst lebendigen Austausch klärte Felicitas Horstschäfer Situationen, denen man im Alltag alle (Pinocchio-)Naselang begegnet: Lügt eine Schülerin, die meint, 49 geteilt durch 7 sei 8? Lügt ein Zauberer, der seinem Publikum ein X für ein U vormacht? Lügt ein Mann, der seine Glatze unter einer Perücke versteckt? Lügt ein Kind, das in einem Pappkarton sitzt und Astronaut spielt? Lügt jemand, der Omas zwar selbst gestrickten, aber leider hässlichen Pulli lobt?

Etwa ein Jahr lang haben Felicitas Horstschäfer und Johannes Vogt an diesem Buch gearbeitet und dabei viel über das hochkomplexe Thema herausgefunden. „Gute Lügner sind oft wahnsinnig schlau, sehr einfühlend, fantasievoll, gedächtnisstark und tolle Schauspieler, und sie müssen sich selbst gut unter Kontrolle haben“, betonte Felicitas Horstschäfer. Und sie wies auch darauf hin, dass es nicht immer einfach sei, die Wahrheit zu sagen – vor allem dann nicht, wenn man zuvor schon ein kleines oder größeres Bisschen geflunkert hat. „Wer sich dann aber ein Herz fasst und ehrlich ist, fühlt sich besser und leichter und kann stolz auf sich sein, weil er so mutig war“, animierte sie zum Nach- und Mitdenken.