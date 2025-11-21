Lesart Esslingen: Kathrin Bachs Romandebüt – Vergnügliche Versicherungsfälle
1
Kathrin Bach und Moderator Alexander Maier im kurzweiligen Dialog bei der Lesart. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Witz und Tiefgang stellte die Autorin Kathrin Bach beim Esslinger Literaturfestival „Lesart“ ihren Erstlingsroman „Lebensversicherung“ vor.

Angst treibt die Protagonistin in Kathrin Bachs Roman „Lebensversicherung“ an. Aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem sich alles um Versicherungen drehte, kennt die 34-Jährige die Gefahren des Lebens nur zu genau. Bei der Lesart stellte die Lyrikerin im Kutschersaal der Stadtbücherei Esslingen ihren ersten Roman „Lebensversicherung“ vor, erschienen im Azur-Verlag Berlin, der in vielerlei Hinsicht verstört.

