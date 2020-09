1 Rüdiger Safranski. Foto: Hassiepen

Mit Monika Helfer, Rüdiger Safranski und Markus Orths im Erwachsenenprogramm hat die Stadtbücherei erste Namen im Esslinger LesART-Programm bekanntgegeben. Das Festival findet im November statt.

Esslingen - In ungewohnter Form finden in diesem Jahr die Esslinger Literaturtage LesART statt. Am Freitag, 6. November, eröffnet die Autorin Monika Helfer mit ihrem Roman „Die Bagage“ das Festival, das wegen der Corona-Verordnungen in diesem Jahr vor deutlich kleinerem Publikum stattfinden muss. „Was tatsächlich möglich ist, sehen wir erst, wenn das Festival beginnt“, kündigte die Esslinger Kulturamtsleiterin Alexa Heyder an. Denn die Regeln würden je nach Infektionslage immer wieder angepasst. Um möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern nach den geltenden Abstandsregeln einen Platz zu bieten, findet Helfers Lesung im Neckar Forum statt.