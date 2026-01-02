Lerntherapeut aus Filderstadt: Was Kindern beim Lernen hilft – „Ich kann nicht alle Feuer löschen“
1
Damit aus Lernstress nicht dauerhafter Frust wird, ist für manche Kinder eine Lerntherapie sinnvoll. Foto: Firma V - stock.adobe.com

Immer mehr Kinder brauchen Hilfe beim Lernen, das merkt Lerntherapeut Nico Gentner aus Filderstadt an seiner Warteliste. Was es braucht, damit Kindern geholfen wird, erzählt er hier.

Nico Gentner aus Filderstadt ist Lerntherapeut. Er hilft Kindern, Lernen zu lernen. Die Nachfrage ist groß – und wird immer größer, wie er berichtet. „Meine Warteliste ist voll“, sagt Gentner, über 20 Kinder stünden darauf. Aktuell rechnet er mit einer Wartezeit von einem bis anderthalb Jahren, um bei ihm eine Lerntherapie beginnen zu können, „manchmal wird aber auch kurzfristig ein Platz frei“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.