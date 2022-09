1 Ministerin Theresa Schopper, hier mit OB Klopfer, in der Waisenhofschule. Foto: Roberto Bulgrin

Im ganzen Land gibt es 69 Sommerschulen, in denen Schülerinnen und Schüler in den letzten Ferienwochen Defizite aufholen können, um gestärkt ins neue Schuljahr zu starten. Mit dabei ist auch die Esslinger Waisenhofschule, die hohen Besuch bekam.















Mit Pauken und Trompeten wurde Theresa Schopper in der Sommerschule nicht begrüßt. Aber mit Getrommel und einem Lied haben Schülerinnen und Schüler der Kultusministerin am Mittwochfrüh auf dem Hof der Waisenhofschule einen fröhlichen Empfang bereitet. Der Trommelunterricht mit dem Stuttgarter Trommler Uwe Kühnert ist Teil des Stundenplans. Es gehört zum Konzept der Sommerschulen, die nicht nur in Esslingen, sondern an 68 weiteren Orten im Land in den letzten Ferienwochen stattfinden, dass es auch ein Rahmenprogramm gibt. In Esslingen kooperiert man dafür noch mit der katholischen Kirchengemeinde St. Paul, der Bücherei und der Schulsozialarbeit Esslingen.