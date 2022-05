1 In der Lernfabrik Industrie 4.0 an der Kirchheimer Max-Eyth-Schule laufen die fertigen Teile, die in Kooperation mit den Berufsschulen in Esslingen und Nürtingen konzipiert wurden, vom Band. Foto: /Kerstin Dannath

In der Lernfabrik Industrie 4.0 an der Kirchheimer Max-Eyth-Schule werden angehende Fachkräfte in Kooperation mit zwei weiteren Berufsschulen aus dem Kreis Esslingen auf die zunehmende Digitalisierung in den Betrieben vorbereitet.















Die Arbeitswelt ist im Wandel – um der zunehmenden Digitalisierung Rechnung zu tragen, müssen die Hebel schon in der Ausbildung angesetzt werden. Um Schüler und Schülerinnen an den beruflichen Schulen praxisnah auf dem neuesten Stand der Technik zu hoch qualifizierten Fachkräften auszubilden, ist an der Max-Eyth-Schule in Kirchheim die Lernfabrik Industrie 4.0 eingeweiht worden. Kooperiert wird mit der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen und der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen.