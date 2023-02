1 Unterricht im Container – inzwischen Normalität in der Zollberg-Realschule. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem PCB-Skandal 2019 war bei der Zollberg-Realschule plötzlich alles anders. Seitdem wird in Containern gelehrt und gelernt. Doch es gibt Hoffnung, dass dieser Übergang bald ein Ende hat.















Link kopiert

Seit drei Jahren wird an der Zollberg-Realschule in Provisorien gelehrt und gelernt. Mindestens zwei Jahre lang wird dieser Zustand des Übergangs noch anhalten. Aber die Planungen für den Neubau des Hauptgebäudes und die Sanierung weiterer Räumlichkeiten sind weit gediehen. Kommende Woche ist Abgabetermin für die so genannte Vorentwurfsplanung. Diese Pläne sind Voraussetzung für die so genannte Genehmigungsplanung, die, wie der Name schon sagt, entscheidend sind für die Baugenehmigung. Dies soll im Juni passieren, wie der Abteilungsleitung Projekt- und Energiemanagement im Esslinger Rathaus, Rainer Sorg, mitteilte. Damit liegt die Stadt Esslingen in ihrem selbst gesetzten Zeitplan. Im Frühjahr 2025 soll das neue Gebäude stehen. Andere Gebäude, die nicht abgerissen werden, werden bis dahin saniert und umgebaut.