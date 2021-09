Zensus 2022 in Esslingen Ein Land macht Inventur

Derzeit laufen erste Vorerhebungen, um für den Zensus 2022 bundesweit alle Wohnungen und Gebäude zu zählen. Im kommenden Jahr werden dann in Stichproben die Menschen in den Kommunen befragt. In Esslingen sind das rund 6000 in Privathaushalten, knapp 3000 weitere in den Wohnheimen und eine noch unbekannte Anzahl in den Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften.