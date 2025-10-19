Lerche 22 in der Innenstadt: Stuttgart bekommt einen neuen Club – in bester Lage
Großer Andrang beim Soft Opening des neuen Clubs. Foto: Saeed Kakavand

Ein Traum für Stuttgarts Subkultur: Im Marquardt-Bau öffnet die Lerche 22. Wo die Tequila Bar beheimatet war, ziehen jetzt Clubnächte ein – ohne Handyempfang.

Der Name passt perfekt: Lerche 22 wird der neue Club heißen. „Lerche“, weil ein altes Tonstudio im Inneren immer noch davon zeugt, dass im Gebäude mal die erste Filiale des bekannten Plattenhändlers beheimatet war, 22 ist die Hausnummer, genauer: Königstraße 22. Eröffnung ist für Samstag, den 25. Oktober geplant. Der Club soll von Donnerstag bis Samstag geöffnet sein.

