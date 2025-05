Leonhardsplatz in Stuttgart

Der Zugang zur Breuninger-Unterführung muss wegen der Baustelle für das Haus für Film und Medien gesperrt werden. Von Donnerstag an müssen Passanten für lange Zeit ausweichen.











Passanten in der Stuttgarter Innenstadt müssen sich von Donnerstag, 15. Mai, an auf Umwege einstellen. Dann wird am Leonhardsplatz der Zugang zur Breuninger-Unterführung unter der B14 baustellenbedingt über Jahre gesperrt.