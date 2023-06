1 Aiko Hansen, Jakob Bosch und Theo Salfeld (von links) bauen ihren prämierten mobilen Recycling-Hafen auf. Foto: Jürgen Bach

Mit einem mobilen Recycling-Hafen nach Panama City: Das hat ein Schülerteam des Johannes-Kepler-Gymnasiums Leonberg geschafft. Im Deutschlandfinale der World Robot Olympiad kamen sie auf den zweiten Platz und dürfen jetzt zum Weltfinale.















Eine große weiße Urkunde ist dieser Tage der Stolz des Johannes-Kepler-Gymnasiums Leonberg. „Startberechtigung für das Weltfinale in Panama“ steht darauf geschrieben. Gewonnen hat sie das Team JAT der Roboter-Technik AG: Mit ihrem mobilen Recycling-Hafen haben Aiko Hansen, Jakob Bosch und Theo Salfeld sich im Deutschlandfinale der World Robot Olympiad, einem internationalen Roboterwettbewerb, den zweiten Platz gesichert – und fliegen im Herbst zum Weltfinale in Panama City. Der Teamname JAT setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Namen der drei Schüler zusammen. Sie besuchen die sechste Klasse am JKG, sind seit vergangenem Jahr in der Roboter-Technik AG.