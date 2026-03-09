1 In Unterführungen (hier im Bild der Ludwigsburger Bahnhof) fühlen sich Menschen oft unsicher. Foto: Simon Granville

Tatort Bahnhof: Am Samstag kommt es in Leonberg zu einem Streit, dabei wird ein Messer gezückt und ein Schuss abgefeuert. Die Polizei nimmt zwei Männer mit aufs Revier.











Link kopiert

Was als heftiges Wortgefecht begann, endete für zwei junge Männer auf der Polizeiwache. Das ist passiert: In der Leonberger Bahnhofsunterführung kam es am Samstag laut Polizei gegen 21 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen den 15- und 16-jährigen Tatverdächtigen sowie einem 18-Jährigen und dessen Begleitern.

Plötzlich soll der 16-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit eine Schreckschusspistole gezogen und den 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen bedroht haben. Als die Begleiter des Geschädigten die Polizei verständigen wollten, soll der 15-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit offenbar ein Messer gezogen und den 18-Jährigen ebenfalls bedroht haben. Als der Geschädigte mit seinen beiden Begleitern daraufhin flüchtete, soll der 16-Jährige einen Schuss mit der Schreckschusswaffe abgefeuert haben.

Die Polizei startete sofort mit der Fahndung und konnte die beiden Tatverdächtigen finden. Sie wurden zur Dienststelle gebracht. Gegen sie wird unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung ermittelt.