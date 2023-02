Beim Leonberger Pferdemarkt gibt es zwar jede Menge Partys, doch der Ursprung – der Handel – ist nach wie vor ein beliebter Treffpunkt der Züchter.















Bereits seit mehr als 300 Jahren feiern die Leonbergerinnen und Leonberger immer am zweiten Dienstag im Februar ihr Traditionsfest – den Pferdemarkt. Das Event vereint moderne und historische Inhalte in sich. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Pferde, die Groß und Klein begeistern. Egal ob Pony oder Haflinger – beim traditionellen Verkauf auf dem historischen Marktplatz werden die Vierbeiner oft direkt vom Züchter verkauft.

Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der Verkaufspferde auf 130 Tiere begrenzt. Die Pferde werden angeboten von Pferdehändlern aus ganz Süddeutschland, Pferdezüchtern und von Privatleuten, die ihr Pferd weiterverkaufen möchten.

Das große Finale des Pferdemarktes ist in jedem Jahr der Festumzug am Dienstag. Über 100 Festwagen, Kapellen, Fußgruppen und Pferdegespanne ziehen dann durch Leonbergs Straßen und unterhalten die zahlreichen Besucher am Straßenrand.