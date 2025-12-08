Zwei Autos brennen aus

mmf 08.12.2025 - 07:44 Uhr , aktualisiert am 08.12.2025 - 10:14 Uhr

4 Feuerwehreinsatz in Leonberg: Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Montag ausgebrannt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

In Leonberg hat in der Nacht zu Montag zwei brennende Autos einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.











In der Nacht auf Montag haben in Leonberg zwei geparkte Autos gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 1.45 Uhr einen brennenden Renault Clio in der Neuköllner Straße. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Das Feuer habe laut Bericht auch auf den daneben geparkten VW T-Roc übergegriffen. Beide Autos wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch einen mutmaßlichen technischen Defekt des Renault Clio ausgelöst wurde.

Die Neuköllner Straße wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Montagmorgen noch keine Angaben machen.