Es sind zwei Veranstaltungen, deren Location nicht unterschiedlicher sein könnte: in Leonberg der Jazz-Garten in der historischen Altstadt, in Eltingen der Lyra Leo Beach im Industriegebiet an der Hertichstraße. Beide Events sind bei strahlendem Sommerwetter und großer Feierlaune der Gäste bis in den späten Abend hinein bestens besucht.

Ein Wochenende lang verwandelt sich der Leonberger Marktplatz in einen Altstadt-Jazz-Garten im wahrsten Sinne des Wortes. Jazzmusiker aus mehr als zehn Bands sowie der Popchor der Jugendmusikschule singen, swingen und jazzen direkt vor dem Marktbrunnen, umrahmt von der farbenfrohen Gartenlandschaft des Häussermann Gartencenters aus Möglingen. Angesichts der wärmer werdenden Sommer sind bei den Experten vor allem pflegeleichte und genügsame pflanzliche Trockenkünstler nachgefragt, die mehrjährig sind, schön blühen und noch dazu insektenfreundlich sind. Und damit auch beim Nachwuchs schon früh die Freude am Pflanzen geweckt wird, dürfen Kinder zusammen mit Albert und Gerda Geurts, die ehemaligen Betreiber von Albert Blumen, ihren eigenen Minigarten selbst zusammenstellen und mit nach Hause nehmen.

Mediterranes Flair

Die Cafés und Restaurants rund um den Marktplatz sind an beiden Tagen sehr gut besucht, von hier aus hat man einen idealen Freisitz und kann das mediterrane Flair genießen. Und wer nur einen Stehplatz vor der Bühne abbekommen hat, kein Problem, mit einem Glas kühlen Weißwein oder einem Eis in der Hand lässt es sich prima mitswingen. Bis in den Abend hinein überzeugen die unterschiedlichsten Jazzformationen. Wer hier genug gesehen und gehört hat, der zieht einfach weiter an den oberen Marktplatz zu Zieglers Wohn- und Tischkultur, wo zu Samba und Bossa-Nova-Klängen kühle Drinks an der Cocktailbar ausgeschenkt werden. Der absolute Hotspot des späteren Abends ist die Straße vor Ardas Grand Cru Weinbar, hier trifft sich bei Live-Jazz, wer guten Wein und gute Gespräche genießen möchte.

Ein wenig trübt diese besondere Stimmung in der Altstadt, dass die Leonberger Stadtverwaltung zu diesem Anlass am Abend nicht die Giebelbeleuchtung an den historischen Gebäuden angeschaltet hat, wie ein Besucher bemerkt. Das hätte nahegelegen, denn immerhin entstand die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt, und sie hat den Jazz-Garten auch mit eigenen Events bereichert. So zum Beispiel mit der Straßenkünstlerin Susann Würth, die gekonnt gleich in mehrere Rollen schlüpft und an unterschiedlichen Stellen rund um den Marktplatz zum Beispiel als Ei verkleidet das glücklichste Huhn der Welt präsentiert.

Phänomenale Kulisse

Wie ein so großes Programm zustande kommt, erklärt Joachim Heller, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Faszination Altstadt, so: „Wir haben seit Jahren ein sehr harmonisches Miteinander der Geschäftsleute rund um den Marktplatz, aber auch mit der Stadtverwaltung und mit Frithjof Gänger, der die Jazzmusik zusammengestellt hat. Noch dazu bietet unser historischer Marktplatz einen phänomenalen Rahmen für diese Veranstaltung.“

Etwas abseits vom Marktplatz bereichert im Stadtmuseum die Leiterin Kristin Koch-Konz das Wochenende mit Pflanzen-Blaudrucken, einem alten fotografischen Verfahren. Auf ein lichtempfindliches Papier im Postkartenformat können Kinder und Erwachsene – passend zum Gartenthema – Blätter oder Blüten auflegen, mit einer Glasplatte beschweren und das Bild in der hellen Sonne für einige Minuten belichten lassen. So entsteht ein einzigartiges Pflanzenfoto.

Direkt gegenüber dem Museum ist der Turm der Stadtkirche geöffnet für alle, die die 155 Stufen nicht scheuen. Immer nur zehn Besucher dürfen gleichzeitig aufsteigen, weil es sonst auf der Treppe an manchen Stellen zu eng werden würde. „Aber sie werden belohnt mit einer grandiosen Aussicht, es ist ein echtes Erlebnis für die Besucher“, versichert der für diese Aktion zum Turmwächter ernannte Gerhard Karle, der eigentlich im Stadtmuseum tätig ist.

Und auch der städtische Pop-up-i-Punkt hat sich ganz dem Gartenthema verschrieben und präsentiert seine neuesten Leonberg-Souvenirs mit Pomeranzengarten-Motiven. Mit dabei sind Sitzkissen, ideal für die anstehenden Lesungen im Pomeranzengarten, aber auch Lesezeichen, Platzsets, Ansichtskarten oder Kühlschrankmagnete.