Leo-Center in Leonberg

1 Die Karstadt-Filiale in Leonberg soll nun doch nicht geschlossen werden. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Kehrtwende in der Schließungswelle: Die Karstadt-Filiale in Leonberg soll nun doch nicht geschlossen werden. Das teilte der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof am Montag mit.















Link kopiert

In etwa einem halben Jahr sollte die Karstadt-Filiale in Leonberg geschlossen werden. Doch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat sich offenbar umentschieden: Die Filiale im Leo-Center ist gerettet. Das Warenhaus im baden-württembergischen Leonberg bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag.

In den Verhandlungen mit dem Vermieter ECE sei eine Einigung erzielt worden. Erst am Samstag hatte das Unternehmen angekündigt, dass auch die Filiale in Essen entgegen den ursprünglichen Planungen erhalten bleibe.

Politiker hatten entsetzt auf die Pläne reagiert, dass der Karstadt im Einkaufszentrum in Leonberg zum 31. Januar 2024 geschlossen werden soll. Für die CDU-Fraktion und den CDU-Stadtverband Leonberg war dieser Schritt nicht nachvollziehbar aufgrund der Größe des Warenhauses und des breiten Sortiments.

Ein Drittel der Filialen soll geschlossen werden

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Inzwischen hat der Konzern das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Der Sanierungsprozess dauert aber an. Der rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor.

In den vergangenen Tagen schlossen bereits fast 20 Häuser für immer ihre Tore. Eine weitere Schließungswelle ist für den Januar 2024 geplant. Dann können noch einmal rund 20 Häuser betroffen sein. Zuletzt waren aber einige Filialen wieder von der Streichliste heruntergenommen worden, nachdem es neue Vereinbarungen mit den Vermietern gegeben hatte.