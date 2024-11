Lenninger Para-Biathletin Linn Kazmaier wird Markenbotschafterin: Was hat Wohnungsbau mit Spitzensport zu tun?

1 Bernd Weiler (Mitte) und Jörg Schenkluhn haben ebenso wie Linn Kazmaier die neue Kooperation unterschrieben. Foto: /Karin Ait Atmane

Was hat Wohnungsbau mit Sport zu tun? Die Wohnungsbaugenossenschaften in Baden-Württemberg sehen einige Parallelen und machen die Para-Biathletin Linn Kazmaier aus Lenningen zu ihrer Markenbotschafterin.











Im Sport ist sie eine absolute Überfliegerin. Aber Linn Kazmaier aus Lenningen ist auch bodenständig und in der Region verwurzelt: Sie ist die neue Markenbotschafterin der Wohnungsbaugenossenschaften in Baden-Württemberg.

Linn Kazmaier und ihr Begleitläufer Florian Baumann haben schon viele Medaillen gewonnen. Foto: dpa/Jens Büttner

„Der Spitzensport hat die Wohnungsbaugenossenschaften entdeckt“, freute sich Bernd Weiler, der Vorstandssprecher der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen und selbst leidenschaftlicher Skifahrer. In diesem Fall sprach er nicht nur für sein Unternehmen, sondern für die 29 Wohnungsbaugenossenschaften in Baden-Württemberg, die im Verbund auftreten und Kazmaiers neue Sponsoren sind. Pünktlich zum 18. Geburtstag der erfolgreichen Lenningerin am 5. November startete die Kooperation. Linn Kazmaier, von Geburt an sehbehindert, ist ein Star im Para-Sport. Sie tritt zusammen mit ihrem Sportpartner Florian Baumann im Para-Langlauf und im Para-Biathlon an und hat schon mit 15 Jahren bei den Paralympics in Peking abgeräumt. Dieses Jahr brachte sie von der Weltmeisterschaft drei Mal Gold und einmal Silber von verschiedenen Biathlon-Distanzen nach Hause.

Aushängeschild des Para-Sports

Mit diesem Aushängeschild schmücken sich die Wohnungsbaugenossenschaften gern, zumal Sportsponsoring bei ihnen von der lokalen bis zur Bundesebene weit verbreitet ist. Sie möchten gezielt junge Leute ansprechen, als Mitglieder und Mieter ebenso wie als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwischen der eigenen Welt und der des Sports sehen sie Parallelen. „Sport verbindet Menschen“, sagte Jörg Schenkluhn, der als Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland in Laupheim ebenfalls beim offiziellen Start der neuen Markenbotschafterin dabei war: „Im Sport ist ganz viel Gemeinschaftssinn, das ist etwas, wofür auch wir Genossenschaften stehen.“ Genossenschaftliche Werte wie Nachhaltigkeit und Selbstverwaltung seien hochaktuell, betonte Bernd Weiler. Man unterstütze zudem die Inklusion und finde, dass dem Parasport mehr Aufmerksamkeit zukommen sollte.

Nach dem Abitur „erst mal ein Jahr Sport“

Das findet natürlich auch Linn Kazmaier. Mit Wohnungsbau und Wohnungssuche hatte die 18-Jährige zwar bisher noch weniger zu tun. Aber in Freiburg, wo sie seit einiger Zeit im Sportinternat wohnt, hat sie aus ihrem Umfeld schon einiges vom Wohnungsmangel mitbekommen. Ihr persönlich helfe die finanzielle Unterstützung durch die Genossenschaften, den Alltag in Freiburg zu finanzieren, sagt sie. Derzeit ist Linn in der zwölften Klasse im G 9-Zug, 2026 will sie das Abitur machen und danach „erst mal ein Jahr Sport“. Schon nächstes Jahr wird sie vielleicht auch mit der Kreisbaugenossenschaft zusammen sportlich unterwegs sein: Sie habe große Lust, bei der Kirchheimer Radsportnacht mit zu radeln, verriet die Lenningerin, die dieses Jahr zum ersten Mal das Sportevent miterlebt hat. Ein Tandem hat sie zu Hause stehen, ein Team stellt die Kreisbaugenossenschaft ohnehin regelmäßig.